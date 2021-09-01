Şanlıurfaspor’a takviye

Bu sezon gerçekleştirilen transferler ile adından çokça bahsedilen Şanlıurfaspor, Bolu'da yapmış olduğu kamp sonrası Şanlıurfa'ya gelen burada çalışmalarını sürdürerek Şanlıurfaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor

YASİN DÜLGER ŞANLIURFASPOR'DA

Şanlıurafspor sosyal medya hesabından birçok kez transfer haberlerini duyuran ve taraftarları heyecanlandıran kulüp bir kez daha yaptığı paylaşım ile ligde büyük bir mücadele sergileyeceğini hissettirdi. Aralarında süper lig takımlarının da olduğu kulüplerden tecrübeli futbolcuları transfer eden Şanlıurfaspor Kasımpaşa A.Ş.'de forma giyen Yasin Dülger ile anlaşma sağladığını duyurdu. Şanlıurfaspor sosyal medya hesabından yapılan duyurulu ile Yasin Dülger ile 1 Yıllık kiralık sözleşme imzalayarak takım kadrosuna katıldığı öğrenildi.