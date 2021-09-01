Şenol Güneş'ten Karadağ maçı yorumu: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Maça kazanmak için çıktık. Maçın kazanılması gerektiğini de biliyoruz. İlk 5 dakika rakip önde bastı, daha sonra oyunu tamamen elimize geçirdik. Ne yaptığını bilen takım olarak daha fazla da gol bulabilirdik. Rakip defans arkasına kaçmaya çalışıyordu, hem atanı hem kaçanı kontrol edemedik. Yediğimiz gol oyun tempomuzu etkiledi. 60'tan sonra yavaş yavaş düşmeler başladı. Hücumda etkili değildik ama rakibin de etkisi yoktu. Kenan'ın ve Okay'ın sakatlığında dolayı bazı değişiklikler yapmak zorundaydık. Rakibimiz duran topları etkili kullanan bir takım bu anlamda değişiklikler yaptık. Oyun normal gidiyordu, çıktığımızda da etkili pozisyonlar bulduk. Geriden atılan topta yaptığımız faul ve yediğimiz gol, son saniyede rakibe 1 puan aldırdı, bize de 2 puan kaybettirdi. Oynadığımız oyunla kazanılması gereken bir maçtı o yüzden üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 3 puan rakiplerimizin de beraberliğiyle çok büyük avantaj sağlayacaktı. Üzüldük." ifadelerini kullandı.