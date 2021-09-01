Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde sıradaki hedef Karadağ! Milliler zirvedeki yerini korumak istiyor…
Giriş Tarihi: 1.9.2021 20:19 Son Güncelleme: 1.9.2021 20:23

Son dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde sıradaki hedef Karadağ! Milliler zirvedeki yerini korumak istiyor…

Son dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde sıradaki hedef Karadağ! Milliler zirvedeki yerini korumak istiyor…

Son dakika haberi... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanılan olumsuz tecrübenin ardından milliler, yeniden sahne alıyor. Bu kez 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız, Eylül ayında 3 maç birden yapacak. Bu ay içerisindeki ilk sınavına Karadağ karşısında çıkan Türkiye, karşılaşmadan galibiyet alarak grup zirvesindeki yerini korumak istiyor. Milli takımın ilk 11'i belli oldu...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

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Son dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde sıradaki hedef Karadağ! Milliler zirvedeki yerini korumak istiyor…
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