Son dakika: Ali Koç canlı yayında ’Onu sezon sonuna kadar oturturum’ demişti... O futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!

O FUTBOLCU SİNAN GÜMÜŞ!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, Ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız.' dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı.