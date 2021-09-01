Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ali Koç canlı yayında 'Onu sezon sonuna kadar oturturum' demişti... O futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 1.9.2021 10:14 Son Güncelleme: 1.9.2021 10:21

Son dakika: Ali Koç canlı yayında 'Onu sezon sonuna kadar oturturum' demişti... O futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika: Ali Koç canlı yayında ’Onu sezon sonuna kadar oturturum’ demişti... O futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün akşam katıldığı yayında işaret ettiği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte Mame Thiam, Caner Erkin, Sinan Gümüş, Caulker gibi isimler kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe taraftarının beklediği santrafor hakkında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı, sol kanat için Kolasinac ile anlaşamadıklarını yeni bir isimle anlaşmalarının an meselesi olduğunu açıkladı. Ayrıca forvet transferi için de kısa sürede sonuç alınacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Başkan Ali Koç, yeni golcünün 2 Eylül'e kadar yetişeceğini müjdeledi! Dün akşam Avrupa liglerinin bazılarında transfer piyasası kapandı. Ali Koç, bu durumun Türk takımlarının lehine olduğunu ifade ederek şimdi fırsat transferleri olabileceğini vurguladı.

SON DAKİKA: ALİ KOÇ'TAN HALİL DERVİŞOĞLU SÖZLERİ! 'KABUL ETTİ...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Halil Dervişoğlu bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim dedi. Kiralık olarak gelecekse Galatasaray'a gitmenin daha doğru olacağını ifade etti. Biz de saygı duyduk.' ifadelerini kullandı.

PELKAS GİDECEK Mİ?

Ali Koç Pelkas'ın 40 senelik Fenerbahçeli olduğunu vurgulayarak 'Biz Pelkas'ı göndersek bile Pelkas gitmez, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oldu. Rossi geldi diye Pelkas gitmeyecek.' dedi.

SAMATTA VEDA ETTİ!

Geçen seneden beri eleştirilerin odağında bulunan Samatta, sarı lacivertlilerden ayrıldı. Royal Antwerp takımına kiralanan Samatta'nın gidişiyle limitte de bir rahatlama oldu. Başkan Koç, Kolasinac'ın da gündemlerinde olmadığını söyledi.

FENERBAHÇE'DEN SAMATTA'YA VEDA MESAJI

'Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika'nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp'in sezon sonunda Samatta'nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Samatta'ya başarılar dileriz.'

O FUTBOLCU SİNAN GÜMÜŞ!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, Ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız.' dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı.

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Son dakika: Ali Koç canlı yayında 'Onu sezon sonuna kadar oturturum' demişti... O futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
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