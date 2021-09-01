Son dakika: Ali Koç canlı yayında ’Onu sezon sonuna kadar oturturum’ demişti... O futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!

Başkan Ali Koç, yeni golcünün 2 Eylül'e kadar yetişeceğini müjdeledi! Dün akşam Avrupa liglerinin bazılarında transfer piyasası kapandı. Ali Koç, bu durumun Türk takımlarının lehine olduğunu ifade ederek şimdi fırsat transferleri olabileceğini vurguladı.
SON DAKİKA: ALİ KOÇ'TAN HALİL DERVİŞOĞLU SÖZLERİ! 'KABUL ETTİ...'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Halil Dervişoğlu bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim dedi. Kiralık olarak gelecekse Galatasaray'a gitmenin daha doğru olacağını ifade etti. Biz de saygı duyduk.' ifadelerini kullandı.
PELKAS GİDECEK Mİ?
Ali Koç Pelkas'ın 40 senelik Fenerbahçeli olduğunu vurgulayarak 'Biz Pelkas'ı göndersek bile Pelkas gitmez, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oldu. Rossi geldi diye Pelkas gitmeyecek.' dedi.
SAMATTA VEDA ETTİ!
Geçen seneden beri eleştirilerin odağında bulunan Samatta, sarı lacivertlilerden ayrıldı. Royal Antwerp takımına kiralanan Samatta'nın gidişiyle limitte de bir rahatlama oldu. Başkan Koç, Kolasinac'ın da gündemlerinde olmadığını söyledi.
FENERBAHÇE'DEN SAMATTA'YA VEDA MESAJI
'Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika'nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp'in sezon sonunda Samatta'nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Samatta'ya başarılar dileriz.'
O FUTBOLCU SİNAN GÜMÜŞ!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, Ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız.' dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı.