Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun transferi Manchester United’a servet kazandıracak! Dev gelir belli oldu...

Son dakika… Bir süredir Juventus'tan ayrılacağı iddiaları gündemi meşgul eden Cristiano Ronaldo, EURO 2020 sonrasında uzun bir gelecek planları düşündüğü uzun bir tatili geride bıraktı. Portekizli yıldız, Juventus formasıyla yeni sezona başladıktan kısa bir süre sonra İtalyan devinden ayrılma kararı aldı.
Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı haberlerini her defasında yalanlayan Juventus yetkilileri, sezonun ilk maçında Ronaldo'nun sahaya 11'de çıkmamasının da transferle alakalı olmadığını dile getirmişti.
Transfer döneminin en uzun günlerinden birisinde Portekizli dünya yıldızı önce Manchester City'e yazıldı, sonra sürpriz bir şekilde Manchester United'a imza attı.
Manchester City ile imza aşamasına kadar gelen Ronaldo, Alex Ferguson gibi Manchester United efsanelerinin devreye girmesiyle birlikte yönünü değiştirdi.
Uzun yıllar sonra yeniden Premier Lig'e dönen 36 yaşındaki yıldız oyuncu, Manchester United ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ronaldo, böylelikle yaklaşık 40 yaşına kadar Avrupa futbolunun en zorlu liglerinden birinde top koşturacak.
Transferin ardından en çok merak edilen konulardan birisi Ronaldo'nun maliyeti olmuştu. Juventus'tan 19.8 milyon pound karşılığında Man. United'a dönen yıldız oyuncu, transferiyle birlikte bu maliyeti fazlasıyla karşılayacak.
İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo'nun kişisel markasının Manchester United'a bir yıl içerisinde oldukça yüksek bir gelir kazandırması bekleniyor.
Haberde, Ronaldo'nun transferiyle birlikte birçok sponsorluk şirketinin Manchester United'ın kapısını çalabileceği belirtildi.
Öte yandan Ronaldo ile birlikte şampiyonlukların yaşanacağı da öngörülüyor. Sportif başarıların maddi geliri de Manchester United'a ilaç gibi gelecek.
Böylelikle sponsorluk gelirleri ve sportif başarılarla birlikte Ronaldo'nun 30 milyon pound gibi bonservisinden yüksek bir gelir kazandırması bekleniyor.