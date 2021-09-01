Biz de bunu Cengiz Ünder'in maç içindeki performansı ile çok net ortaya koyduk. Takım birlikteliği içerisinde savunma ve orta alanda yaptıklarımız çok önemli. Ama her şeyi bir adım ileriye taşıyan Cengiz oldu. Karadağ'ın sol kanadını felç eden Cengiz, bizim de en önemli hücum silahımız oldu. Gol attı, şut çekti, ortalar yaptı, pas trafiğinin içerisinde muazzam hareketlilikler sağladı ve maça da damgasını vurdu. 2-0 çok önemli bir skor. Bunu yakaladıktan sonra maç içindeki inancımız ve güvencemiz daha da arttı. Kalemizde gol görsek de oyundaki inancımız devam etti.