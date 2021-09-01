Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş sakata geldi

Süper Lig, 4 Büyükler için kadro planlaması açısından sorunlu başladı. Geride kalan üç hafta sonunda Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamda 22 futbolcusu sakatlandı.
Son olarak Sarı-Lacivertlilerde Min Jae Kim ve Siyah-Beyazlılar'da Alex Teixeira şoku yaşandı. Fenerbahçe, geride kalan dönemde Min- Jae Kim'in yanı sıra Novak, İrfan, Pelkas, Mesut Özil, Mert Hakan, Valencia, Serdar Dursun'u kaybetti.
TEKNİK HEYETLER ZOR DURUMDA KALDI
Trabzonspor'da ise şu ana kadar Ahmet Can, Peres, Dorukhan, Trondsen, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Cornelius ve Fode Koita, sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Kanarya ve Fırtına'nın 8'er sakatlık yaşadığı geride kalan haftalarda, Beşiktaş ve Galatasaray 3'er kez aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Bu durum birçok kulvarda birden mücadele eden takımların teknik heyetlerini zor durumda bıraktı.
BÜLENT TİMURLENK: BEDENLERİN İFLASI
- Oyuncuların bu kadar çok sakatlık yaşaması normal mi?
Darbeye bağlı sakatlıklara söylenecek söz yok. Omuz bağı zedelenen, tekme ile bilek sakatlığı yaşayanları ayrı düşünelim. Futbol dünyasında herkes maç sayısının gereğinden çok fazla olduğu konusunda hemfikir ama bunu düşürmek için de kimse bir şey yapmıyor. Kulüp ve milli takımlarda her sezon 60'ın üzerinde maça çıkan, günümüz futbolunun istediği yüksek tempoda her maçta 10 kilometre artı koşan, sürekli seyahatlerle dinlenmeyen bedenlerin iflasıdır bu. Bize özgü bir istatistik değil. Avrupa'nın birçok kulübü bundan muzdarip. İşte tam da bu yüzden kadro derinliğine sahip takımlar sezon içinde daha rahat nefes alıyorlar.