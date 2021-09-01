Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş sakata geldi

BÜLENT TİMURLENK: BEDENLERİN İFLASI

- Oyuncuların bu kadar çok sakatlık yaşaması normal mi?

Darbeye bağlı sakatlıklara söylenecek söz yok. Omuz bağı zedelenen, tekme ile bilek sakatlığı yaşayanları ayrı düşünelim. Futbol dünyasında herkes maç sayısının gereğinden çok fazla olduğu konusunda hemfikir ama bunu düşürmek için de kimse bir şey yapmıyor. Kulüp ve milli takımlarda her sezon 60'ın üzerinde maça çıkan, günümüz futbolunun istediği yüksek tempoda her maçta 10 kilometre artı koşan, sürekli seyahatlerle dinlenmeyen bedenlerin iflasıdır bu. Bize özgü bir istatistik değil. Avrupa'nın birçok kulübü bundan muzdarip. İşte tam da bu yüzden kadro derinliğine sahip takımlar sezon içinde daha rahat nefes alıyorlar.