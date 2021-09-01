Tek nefes, tek vücut başaracağız

"Lider olarak girdiğimiz bu dönemden lider çıkmak istiyoruz. Tek vücut, tek nefes başaracağız" "Kalitemiz, inancımız, enerjimiz var. Akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Türkiye, Katar'da olacak" "Oyuncuların yaptığı transferlerden mutluluk duyarım ama zamanlamasını da iyi bilmek lazım"
Başarısızlıkla sonuçlanan EURO2020'nin ardından Türkiye,2022 Dünya Kupası AvrupaElemeleri'ne kaldığı yerden devamedecek. İlk 3 karşılaşmada Hollandave Norveç'i yenip, Letonya ile beraberekalarak G Grubu'nda liderlikkoltuğunda oturan Ay-Yıldızlılar,3 maçlık yeni serinin startını bugünKaradağ'la verecek. A Milli TakımTeknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediğibasın toplantısında, "İlk 3 maçda zordu ama 7 puan çıkardık. Bu 3karşılaşmada da hedef 9 puan. Lidergirdiğimiz bu dönemden lider çıkmakistiyoruz. Tek vücut, tek nefes olacağız.Birlikte çok işi başardık, yarın da(bugün) öyle olacak" dedi.
BEKLENTILER FARKLIYDI İngiltere'de oynayan oyuncuların karantina uygulaması sebebiyle kadroda olmaması için Güneş şunları söyledi: "Bu konu hukuki olarak takip ediliyor. Çağırdığımız ama bizim dışımızdaki şartlarla gelemeyen oyuncular oldu. Ancak kalitemiz, inancımız, enerjimizvar. Akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimizin fizik durumu iyi. İyi pas yapabilen bir takım. Türkiye'nin Katar'da olacağını düşünüyorum." Tecrübeli hoca, Emre Belözoğlu'nunteknik heyete katılmaması ile ilgili soruya, "Şartlar itibariyle şu an olması mümkün değil. Beklentilerimizde farklılıklar vardı" yanıtını verdi.
MUHATABIMIZ BELİRSİZ
Deneyimli hoca, transferin oyuncuları etkileyip etkilemediği sorusuna şu yorumu yaptı: "Oyuncuların transferindenmutluluk duyarım ama zamanlamayıda iyi bilmek lazım. Dorukhan sevdiğim bir oyuncu ama hâlâ toparlayamadı. Ozan Kabak için biz Schalke'ye başvuru yaptık, benim oyuncum değil diyor. Ozan Tufan aynı şekilde. Kulüp muhatabımız belli değil. Sık takım değiştiren oyuncuların bu sıkıntısı var. Kazanan hep menajerler."
SORU: Türkiye; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı 3 maçtan kaç puan çıkarır?
ÖMER ÜRÜNDÜL
7 PUAN ALMAMIZ ŞART
tip sorulara aynı cevabı veririm; kademe kademe gidilmeli. Eğer biz bu gruptan çıkacaksak öncelikle Karadağ ve Cebelitarık maçlarını kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra Hollanda karşılaşmasını düşünürüz. Cebelitarık takımıçok zayıf, onu bir kenara koyuyorum ama Karadağ'la sahamızdaoynuyor olsak da dikkatliolmalıyız. Mütevazı bir takım ancak kendilerine göre bir oyun planları var. Geride kalan EURO 2020'yi de göz önüne aldığımızda rakip küçümseyecek durumda değiliz. Hollanda'danalacağımız 1 puan bileönümüzü açar. Kısaca 3 maçta 7 puan almamız gerek. Karadağ maçında kalabalık bir defansa karşı oynayacağız. Burada duran toplarımızında etkili olmasılazım. Hollanda maçında ise en kilit isim, geniş alanı seven ve şu anda fizik açıdan iyi durumda olan Burak Yılmaz.
İSKENDER GÜNEN
2 MAÇI KAYIPSIZ GEÇMELİ Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığından sonra Dünya Kupası elemelerine Karadağ'la devam ediyoruz. Hollanda ve Norveç maçlarından 6 puan alma başarısı gösterdik ama hiç ummadığımız şekilde Letonya karşılaşmasında 2 puan bıraktık. Grup birinciliği içinşansımız yüksek. Karadağ ve Cebelitarık maçlarından sorunsuz çıkabileceğimizi düşünüyorum. Gruptaki en büyük rakibimiz olan Hollanda karşısında ise en az 1 puan almak bize büyük bir avantaj sağlar. Bugünkümaçta rakibi küçümsemeden,konsantrasyonumuzu yüksektutmak zorunluluğu var. Çünkü rakip Karadağ hiç de yabana atılacak bir ekip değil. Yetenekli oyuncuları var. Takım savunması üst düzeyde. Karadağ gibi dirençli bir takım karşısında golü erkenbulamazsak oyun içinde farklı görüntüler ortaya çıkabilir.
MURAT ÖZBOSTAN
LİDERLİĞİ SÜRDÜRMELİYİZ! Avrupa Şampiyonası kötü geçti... Çok üzüldük. Ama geriyedönüp bakmanın manasıyok. Bu çocuklar geçmişte Fransa, elemelerde Norveç ve Hollanda'yıyendi. Yapılacak tek şey Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız 3 maçtan derslerçıkarıp yeni bir başlangıcaimza atmak. Karadağ karşısında da bunun temelini atmalıyız. Bu üç maçtan 7 puanı mutlakaçıkarmalıyız. Lideriz... Önümüzde daha çok maç var. Milli Takım'ın tekrar 80 milyon ile buluşması lazım. Arada küslük yok ama beklentilerbüyük. Bu nedenle hayal kırıklığı da büyük olmuştu. Takıma sahip çıkmalıyız. 4 önemli oyuncumuza İngiltere izin vermedi. FIFA'nın bu sorunuyaratan ülkelerekarşı bir çözümbulamaması dabüyük bir skandaldır.