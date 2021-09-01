Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tek nefes, tek vücut başaracağız
Giriş Tarihi: 1.9.2021

Tek nefes, tek vücut başaracağız

Tek nefes, tek vücut başaracağız

"Lider olarak girdiğimiz bu dönemden lider çıkmak istiyoruz. Tek vücut, tek nefes başaracağız" "Kalitemiz, inancımız, enerjimiz var. Akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Türkiye, Katar'da olacak" "Oyuncuların yaptığı transferlerden mutluluk duyarım ama zamanlamasını da iyi bilmek lazım"

Başarısızlıkla sonuçlanan EURO 2020'nin ardından Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne kaldığı yerden devam edecek. İlk 3 karşılaşmada Hollanda ve Norveç'i yenip, Letonya ile berabere kalarak G Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılar, 3 maçlık yeni serinin startını bugün Karadağ'la verecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında, "İlk 3 maç da zordu ama 7 puan çıkardık. Bu 3 karşılaşmada da hedef 9 puan. Lider girdiğimiz bu dönemden lider çıkmak istiyoruz. Tek vücut, tek nefes olacağız. Birlikte çok işi başardık, yarın da (bugün) öyle olacak" dedi.

BEKLENTILER FARKLIYDI
İngiltere'de oynayan oyuncuların karantina uygulaması sebebiyle kadroda olmaması için Güneş şunları söyledi: "Bu konu hukuki olarak takip ediliyor. Çağırdığımız ama bizim dışımızdaki şartlarla gelemeyen oyuncular oldu. Ancak kalitemiz, inancımız, enerjimiz var. Akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimizin fizik durumu iyi. İyi pas yapabilen bir takım. Türkiye'nin Katar'da olacağını düşünüyorum." Tecrübeli hoca, Emre Belözoğlu'nun teknik heyete katılmaması ile ilgili soruya, "Şartlar itibariyle şu an olması mümkün değil. Beklentilerimizde farklılıklar vardı" yanıtını verdi.

MUHATABIMIZ BELİRSİZ
Deneyimli hoca, transferin oyuncuları etkileyip etkilemediği sorusuna şu yorumu yaptı: "Oyuncuların transferinden mutluluk duyarım ama zamanlamayı da iyi bilmek lazım. Dorukhan sevdiğim bir oyuncu ama hâlâ toparlayamadı. Ozan Kabak için biz Schalke'ye başvuru yaptık, benim oyuncum değil diyor. Ozan Tufan aynı şekilde. Kulüp muhatabımız belli değil. Sık takım değiştiren oyuncuların bu sıkıntısı var. Kazanan hep menajerler."

SORU: Türkiye; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı 3 maçtan kaç puan çıkarır?

ÖMER ÜRÜNDÜL
7 PUAN ALMAMIZ ŞART
tip sorulara aynı cevabı veririm; kademe kademe gidilmeli. Eğer biz bu gruptan çıkacaksak öncelikle Karadağ ve Cebelitarık maçlarını kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra Hollanda karşılaşmasını düşünürüz. Cebelitarık takımı çok zayıf, onu bir kenara koyuyorum ama Karadağ'la sahamızda oynuyor olsak da dikkatli olmalıyız. Mütevazı bir takım ancak kendilerine göre bir oyun planları var. Geride kalan EURO 2020'yi de göz önüne aldığımızda rakip küçümseyecek durumda değiliz. Hollanda'dan alacağımız 1 puan bile önümüzü açar. Kısaca 3 maçta 7 puan almamız gerek. Karadağ maçında kalabalık bir defansa karşı oynayacağız. Burada duran toplarımızın da etkili olması lazım. Hollanda maçında ise en kilit isim, geniş alanı seven ve şu anda fizik açıdan iyi durumda olan Burak Yılmaz.

İSKENDER GÜNEN
2 MAÇI KAYIPSIZ GEÇMELİ
Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığından sonra Dünya Kupası elemelerine Karadağ'la devam ediyoruz. Hollanda ve Norveç maçlarından 6 puan alma başarısı gösterdik ama hiç ummadığımız şekilde Letonya karşılaşmasında 2 puan bıraktık. Grup birinciliği için şansımız yüksek. Karadağ ve Cebelitarık maçlarından sorunsuz çıkabileceğimizi düşünüyorum. Gruptaki en büyük rakibimiz olan Hollanda karşısında ise en az 1 puan almak bize büyük bir avantaj sağlar. Bugünkü maçta rakibi küçümsemeden, konsantrasyonumuzu yüksek tutmak zorunluluğu var. Çünkü rakip Karadağ hiç de yabana atılacak bir ekip değil. Yetenekli oyuncuları var. Takım savunması üst düzeyde. Karadağ gibi dirençli bir takım karşısında golü erken bulamazsak oyun içinde farklı görüntüler ortaya çıkabilir.

MURAT ÖZBOSTAN
LİDERLİĞİ SÜRDÜRMELİYİZ!
Avrupa Şampiyonası kötü geçti... Çok üzüldük. Ama geriye dönüp bakmanın manası yok. Bu çocuklar geçmişte Fransa, elemelerde Norveç ve Hollanda'yı yendi. Yapılacak tek şey Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız 3 maçtan dersler çıkarıp yeni bir başlangıca imza atmak. Karadağ karşısında da bunun temelini atmalıyız. Bu üç maçtan 7 puanı mutlaka çıkarmalıyız. Lideriz... Önümüzde daha çok maç var. Milli Takım'ın tekrar 80 milyon ile buluşması lazım. Arada küslük yok ama beklentiler büyük. Bu nedenle hayal kırıklığı da büyük olmuştu. Takıma sahip çıkmalıyız. 4 önemli oyuncumuza İngiltere izin vermedi. FIFA'nın bu sorunu yaratan ülkelere karşı bir çözüm bulamaması da büyük bir skandaldır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...
3600 ek gösterge çalışmalarından son dakika gelişmesi: SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı...
MEB'den son dakika duyurusu | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni bir program hazırlandı...
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçından sonra o gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına gönderdi! İşte bonservis bedeli...
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Ben bu savaşı sürdürmek istemedim
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu?
Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu atağı ve Samatta müjdesi! Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'den sonra...
Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek nefes, tek vücut başaracağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA