Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Karadağ maçı canlı izle! Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 1.9.2021 19:57 Son Güncelleme: 1.9.2021 19:57

Türkiye Karadağ maçı canlı izle! Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı canlı yayın kanalı izle

Türkiye Karadağ maçı canlı izle! Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı canlı yayın kanalı izle

2022 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. EURO 2020’de beklediği performansı sahaya yansıtamayan ayyıldızlı temsilcilerimiz, Dünya Kupası elemelerinde Karadağ’ı mağlup etmek hanesine puan yazdırmayı mutlak hedef olarak görüyor. Öte yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Türkiye Karadağ maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek “Türkiye Karadağ maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Türkiye Karadağ maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Kırmızı – beyazlı temsilcilerimizin mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler Türkiye Karadağ maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Türkiye Karadağ maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar…



A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba yani bugün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.



Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ…


TÜRKİYE KARADAĞ MAÇINA DOĞRU

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Radulovic, "İlk üç maçımız güzel geçti. Güzel bir başarı elde ettik. Yarın da aynı başarıyı devam ettirmek ve kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Yarın zor bir takımla mücadele edeceğiz. Avrupa'da oyuncuları olan bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Bizim de güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Puanları kendi hanemize yazdırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Türk Milli Takımı'nın gruptaki ilk 3 maçında başarılı sonuçlar aldığını aktaran Radulovic, "Daha sonra bir zorluk yaşadılar ama bu yarın güçsüz bir şekilde karşımıza çıkacakları anlamına gelmiyor. Kendi çocuklarıma inanıyorum. Onlar da yarına hazır. Oyun bilgilerini, kalitelerini yarın sahaya taşıyacağız. Herkesin izlerken keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Savic: "Türk Milli Takımı'nda eksik oyuncuların yerini dolduracak farklı oyuncular olduğuna inanıyorum"

Basın toplantısına katılan futbolcu Stefan Savic ise şunları kaydetti:

"Yarın zor bir maç olacak. Kaliteli ve güçlü bir rakip mevcut karşımızda. Onlar da biz de iyi hazırlandık. Kalitemizi ortaya koyacağız ve iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Kendi milli takımımıza konsantre olmuş durumdayız. Bizde de eksik oyuncular var. Türk Milli Takımı'nda eksik oyuncuların yerini dolduracak farklı oyuncular olduğuna inanıyorum. Türk Milli Takımı ile çıkacağımız maçta galibiyet almak istiyoruz."

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Türkiye Karadağ maçı canlı izle! Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı canlı yayın kanalı izle
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