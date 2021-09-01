YKS tercih sonuçlarının ardından üniversiteye kayıt sürecine geçilecek. Adaylar, belirtilen tarihlerinde şahsen ya da e-Kayıt ile üniversite kayıtlarını tamamlayacak. Bu doğrultuda, üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar da merak konusu oldu. Zira, şahsen kayıtta, istenilen belgelerin ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. ÖSYM, üniversiteye kayıt için gerekli olan belge ve evrakları açıkladı. Peki, 2021 üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler neler? İşte detaylar