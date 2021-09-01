Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversiteye şahsen kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversiteye giderek kayıt olunurken hangi belgeler ve evraklar gerekli?
Giriş Tarihi: 1.9.2021 12:44

Üniversiteye şahsen kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversiteye giderek kayıt olunurken hangi belgeler ve evraklar gerekli?

Üniversiteye şahsen kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversiteye giderek kayıt olunurken hangi belgeler ve evraklar gerekli?

YKS tercih sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt heyecanı başlayacak. Adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihler aralığında e-Kayıt ve şahsen kayıt işlemlerini yapacak. Bu noktada, üniversiteye giderek kayıt olunurken gerekli olan belgeler ve evraklar da merak konusu oldu. Peki, üniversiteye şahsen kayıt için gerekli olan belgeler neler? Detaylar haberimizde yer alıyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların şahsen kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini yapacaklar. Bu noktada, şahsen kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar araştırılmaya başlandı. İşte, üniversiteye giderek kayıt olurken gerekli olan belgeler listesi

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Mostafa Mohamed gerçekleri! Zamalek'ten Galatasaray'a şok yanıt, yeni adresi için sürpriz iddia
Son dakika: Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...
3600 ek gösterge çıkacak mı? SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Morita için yeni hamle! 3 isimle daha yollar ayrılıyor
Son dakika haberi | Meteoroloji ve AFAD art arda paylaştı! 8 ile kritik uyarı...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni bir program hazırlandı...
Son dakika haberi: Cinayetin altından tecavüz çıktı
Böbrek kumpası! Başrolünü milletvekilinin oynadığı organ nakli skandalı
Bir devrin sonu! 20 yıllık Afganistan işgali bitti
GSB KYK yurt başvuruları 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? YURTKUR KYK yurt başvuru tarihleri belli mi, ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteye şahsen kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversiteye giderek kayıt olunurken hangi belgeler ve evraklar gerekli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA