Üniversiteye şahsen kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversiteye giderek kayıt olunurken hangi belgeler ve evraklar gerekli?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların şahsen kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini yapacaklar. Bu noktada, şahsen kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar araştırılmaya başlandı. İşte, üniversiteye giderek kayıt olurken gerekli olan belgeler listesi