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Giriş Tarihi: 1.9.2021 07:40 Son Güncelleme: 1.9.2021 07:40

YKS tercih değiştirme hakkı var mı ve kimler ek tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 Üniversiteye yerleşenler YKS tercih değiştirme yapabilir mi?

YKS tercih değiştirme hakkı var mı ve kimler ek tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 Üniversiteye yerleşenler YKS tercih değiştirme yapabilir mi?

YKS tercih sonuçları açıklanırken adayların büyük bir kısmı seçtikleri üniversitelere yerleşti. Bu noktada, istediği üniversite gelmeyen öğrenciler de konuyla ilgili araştırmalara başladı. YKS tercih değiştirme var mı sorusu, bu öğrencilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında öne çıkıyor. Peki, 2021 YKS tercih değiştirme var mı ve ek tercih kimler yapabilir? Üniversiteye yerleşenler YKS ek tercih değiştirme yapabilir mi? Detaylar haberimizde.

YKS tercih değiştirme oluyor mu sorusu, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Tercih listesine göre üniversitelere yerleşen adaylar, YKS ek tercihler başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Bu doğrultuda, istediği üniversiteyi kazanamayan öğrenciler, YKS tercih değiştirme kimler yapabilir sorusuna cevap aramaya başladı.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER YKS EK TERCİH DEĞİŞTİRME YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM, ilk tercihlerde tercih yapan ve bir üniversite bölümüne yerleşen adayları ilgilendiren konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, herhangi bir üniversiteyi kazananlar YKS ek tercih yapabilir mi? YKS ek tercih kimler yapabilir?

İşte, bazı bilgiler

ÜNİVERSİTE KAZANANLAR YKS EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. Ayrıca YKS'ye girip tercih yapmaya hak kazanmasına rağmen hiç tercih yapmayan adaylar da ek yerleştirmede tercih yapamaz.

YKS'DE KİMLER EK TERCİH YAPACAK?

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar tercih işlemlerini tamamladı ve ilk yerleştirme işlemleri gerçekleşti. Bunun üzerine, boş kontenjanların açıklanması ile YKS puanı 140 olan adaylar için tercih süreci başlayacak. İlk yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar, 140 ve üzeri puan alan adayların ek tercih yapmasıyla doldurulacak.

YKS EK TERCİH TARİHİ

YKS genel yerleştirme sonucunda boş kalan kotnenjanların doldurulması için bu seneye özel olarak ikinci ek yerleştirme uygulanacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte TYT'de taban 140, AYT/YDT'te ise 170 olarak belirlendi. Buna göre TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık önlisans programlarını, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

İkinci tercih sürecine ilişkin ÖSYM tarih verdiğinde sabah.com.tr'de yer alacak.

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YKS tercih değiştirme hakkı var mı ve kimler ek tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 Üniversiteye yerleşenler YKS tercih değiştirme yapabilir mi?
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