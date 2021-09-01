YÖKDİL sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuç sorgulama e-Devlet ekranı

Adayların İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeki yeterliliğini ölçen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer planlayan pek çok aday, YÖKDİL sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak diye merak ediyor. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuç tarihi ile birlikte sonuçların açıklanacağı adresi de paylaştı. İşte 2021 YÖKDİL sonuç sorgulama e-Devlet ekranı ve sonuç tarihi.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonucu, ÖSYM 2021 yılı sınav takvimine göre 21 Eylül'de açıklanacak. Ancak sınav değerlendirme sürecinin planlanan tarihten önce tamamlanması halinde sonuç ekranı daha erken erişime açılabilir.