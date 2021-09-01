Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yüz yüze eğitim zorunlu mu, mecburi mi? Okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim muafiyeti için veli izni gerekiyor mu?
Giriş Tarihi: 1.9.2021 10:29

Yüz yüze eğitim zorunlu mu, mecburi mi? Okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim muafiyeti için veli izni gerekiyor mu?

Yüz yüze eğitim zorunlu mu, mecburi mi? Okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim muafiyeti için veli izni gerekiyor mu?

Okulların açılmasıyla birlikte veliler ve öğrenciler konuya dair araştırmaları hızlandırdı. Eğitimin okullarda devam etmesi sebebiyle, yüz yüze eğitim zorunlu mu, mecburi mi gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Çeşitli sebeplerle çocuğunun online eğitim almasını isteyen veliler okula gitmek zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu ve böylece “yüz yüze eğitim muafiyeti için veli izni gerekiyor mu?” sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği eğitimin işleyişi hakkındaki yazıda yüz yüze eğitimin zorunlu mu yoksa gönüllülük esasına mı dayalı olduğu da yer aldı. Velilerin yüz yüze eğitim zorunlu mu, mecburi mi gibi soruları da böylece yanıt buldu. Okula gitmek zorunlu mu, online eğitim seçeneği var mı ve yüz yüze eğitim muafiyeti için veli izni gerekiyor mu gibi sorular öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte bu konulara ilişkin bakanlığın açıklamaları.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Yeni eğitim yılı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze olarak başlayacak. Eğitimin şekli ve formatı yalnızca yüz yüze olacağı için zorunlu kabul edilecek.

BU YIL ONLINE EĞİTİM SEÇENEĞİ VAR MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılında planlanmış online eğitim seçeneği bulunmuyor. Bu nedenle tüm kademelerde zorunlu yüz yüze eğitim uygulanacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Özer, mazereti olan ve yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA platformundan eğitime devam edileceğini duyurdu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitimin uygulanış biçimini de anlatan Özer, öğretmen, öğrenci ve okul personelinin okul bahçesinden itibaren maske takacağını bildirdi. Ayrıca okuldaki bulaş riskinin en aza indirilmesi için iki doz aşısını olmayan öğretmen ve personelin haftada 2 kez negatif PCR testini beyan etmesi istenecek. Okul personeli ve öğretmenler dışında kimsenin okula girişine izin verilmeyecek. Tenefüsler ve sınıf havalandırmaları da koronavirüs bulaşını engellemek üzere yeniden planlanacak.

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Yüz yüze eğitim zorunlu mu, mecburi mi? Okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim muafiyeti için veli izni gerekiyor mu?
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