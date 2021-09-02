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Giriş Tarihi: 2.9.2021 08:27 Son Güncelleme: 2.9.2021 08:27

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Memur maaş zammı ne oldu?

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Memur maaş zammı ne oldu?

Memur maaşlarıyla ilgili günlerdir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Bunun üzerine polis, öğretmen, hemşire gibi pek çok meslek grubu 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman verilecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili bilgisi olmayan vatandaşlar ise 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor sorularıyla konuyu araştırıyor. İşte 3600 ek göstergede ve memur maaş zammında son durum.

Memur sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin ardından 3600 ek gösterge konusunda bir açıklama yapıldı. 657 sayılı Devlet Kanunu kapsamında olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi pek çok meslek kolunun yararlanabildiği ek gösterge için "3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, ne zaman ve kimlere verilecek?" soruları gündeme geliyor. Ayrıca 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor sorusu da gündemde yerini alıyor. Konuyla ilgili Bakan Bilgin'in son açıklamaları haberimizde.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

EK GÖSTERGE MAAŞLARA NE KADAR ETKİ EDECEK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaşına 2022 yılında yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7 artış yapılacak. Ayrıca 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam söz konusu olacak.

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3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Memur maaş zammı ne oldu?
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