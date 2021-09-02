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Giriş Tarihi: 2.9.2021 16:19

Ağustos enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı açıklaması ne zaman?

Ağustos enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı açıklaması ne zaman?

Ağustos ayı enflasyon rakamları için gözler yarın gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Beklenti anketinin sonuçlanmasıyla beraber binlerce kişi “Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler TÜİK tarafından duyurulacak Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 0,72 artmasını beklerken yıllık enflasyonun ise yüzde 18,78’e gerilemesi öngörülüyor. Buna göre; Ağustos enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

AA Finans'ın beklenti anketinin sonuçlanmasıyla beraber enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasına çevrildi. Ankete katılan ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,72 artış göstermesini beklerken öte yandan milyonları ilgilendiren rakamlarla ilgili "Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomistlerin ağustos ayı beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık oranın yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. Peki, Ağustos enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2021 tarihinde sabah saatlerinde açıklanacak.

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ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

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Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79'a yükseldi.

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 11,47 1,48 1,68
Şubat 11,74 0,77 0,91
Mart 12,63 1,09 1,08
Nisan 14,02 1,79 1,68
Mayıs 14,77 1,39 0,89
Haziran 14,99 1,46 1,94
Temmuz 16,09 1,62 1,80
Ağustos 16,79 0,72

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Ağustos enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı açıklaması ne zaman?
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