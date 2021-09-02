Ağustos enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı açıklaması ne zaman?

AA Finans'ın beklenti anketinin sonuçlanmasıyla beraber enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasına çevrildi. Ankete katılan ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,72 artış göstermesini beklerken öte yandan milyonları ilgilendiren rakamlarla ilgili "Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomistlerin ağustos ayı beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık oranın yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. Peki, Ağustos enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı? İşte tüm detaylar...