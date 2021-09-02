Anlaşmazlık yaşadık!

Dün gece Karadağ karşısında Uğurcan'dan eldivenleri devralan ve son dakikada yediği golle yıkılan Altay Bayındır, karşılaşma sonrası çok üzgün olduğunu söyledi. 23 yaşındaki file bekçisi, "Galip gelemediğimiziçin üzgünüz. Ancak hâlâlideriz. Frikikte barajda biranlaşmazlık oldu. Golleriaçıp izleyeceğiz. Hocamızlada konuşacağız. Müsabakaiçinde her şey olabiliyor.Önümüzde maçlar var.Devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
AKILLI OLMALIYDIK
74. dakikada sakatlanarak yerini Kerem'e bırakan Kenan Karaman, maç sonrası öz eleştiri yaptı: "Daha akıllı oynamalıydık. Zamanı iyi kullanamadık. Fırsatı kaçırdık."
1 Yusuf Yazıcı, Milli Takım formasıyla Türkiye sınırları içerisindeki ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, toplamda ise 3 gole ulaştı.
CEBELİTARIK KAMPI BAŞLIYOR
Karadağ'la Dolmabahçe'de karşılaşan Türkiye maçın ardından geceyi Riva'da geçirdi. A Millî Takım kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için bugün 15.00'te İspanya'nın Malaga kentine uçacak. Güneş ve öğrencileri, Cebelitarık'a yakın Cadiz'de kampa girecek. Çağlar, Ozan Tufanve Halil Dervişoğlu daburada takıma katılacak.
BURAK SARI KART CEZALISI
Karşılaşmanın uzatma bölümünde sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Tecrübeli golcü, Milli Takımımız'ın cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık'la oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.