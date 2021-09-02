AÖF sınavı için geri sayım başladı: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) geçtiğimiz aylarda üniversitelerin bu yıl yüz yüze eğitimle faaliyete geçeceğini, AÖF yaz okulu sınavlarının da yüz yüze uygulanacağını duyurmuştu böylece AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak yüz yüze mi sorusu da yanıt buldu. Bu duyuruyla birlikte AÖF yaz okulu sınav tarihi de ilan edildi. AÖF yaz okulu hangi gün yapılacak, bu hafta mı? İşte sınav tarihi ve yaz okulu giriş belgesi.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, BU HAFTA MI?

AÖF yaz okulu sınavı kayıtları 5-9 Temmuz tarihlerinde alındı. Yaz Okulu sınavı 4 Eylül'de gerçekleşecek.