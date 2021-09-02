Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınavı için geri sayım başladı: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!
Giriş Tarihi: 2.9.2021 13:55

AÖF sınavı için geri sayım başladı: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!

AÖF sınavı için geri sayım başladı: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!

AÖF yaz okulu sınavı için sayılı günler kala Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınava ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. AÖF sınavı online mı olacak ve hangi gün yapılacak soruları gündeme geliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının son sınavı olan AÖF yaz okulu sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. İşte AÖF yaz okulu giriş belgesi alma ekranı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) geçtiğimiz aylarda üniversitelerin bu yıl yüz yüze eğitimle faaliyete geçeceğini, AÖF yaz okulu sınavlarının da yüz yüze uygulanacağını duyurmuştu böylece AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak yüz yüze mi sorusu da yanıt buldu. Bu duyuruyla birlikte AÖF yaz okulu sınav tarihi de ilan edildi. AÖF yaz okulu hangi gün yapılacak, bu hafta mı? İşte sınav tarihi ve yaz okulu giriş belgesi.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, BU HAFTA MI?

AÖF yaz okulu sınavı kayıtları 5-9 Temmuz tarihlerinde alındı. Yaz Okulu sınavı 4 Eylül'de gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

4 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan sınav, önceden belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapılacak. Sınav merkezlerinde, Koronavirüsle mücadele kapsamında gereken tüm önlemler alınacak. Adayların sınav süresince maskeli ve sosyal mesafeye uygun bulunması sağlanacak.

AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yaz okulu sınavına giriş için gerekli olan belgeye aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF sınavı için geri sayım başladı: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!
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