Bedel varsa Avrupa yok

Fenerbahçe, alacağı yeni isimlere kiralama veya bonservis bedeli öderse Avrupa Ligi grup maçlarında oynatamayacak. Samatta’nın yerine Min-Jae Kim, kiralama bedeli ödenmeyen Rossi listede yer alacak
Fenerbahçe son 48 saatte yaptığı hamlelerle maaş bütçesinde rahatlama sağladı. 1 milyon Euro kazanan Lemos'u, Beerschot'a, maaşı 3.2 milyon Euro olan Samatta'yı satınalma opsiyonuyla Belçika temsilcisiAntwerp'e kiralayan, 1.3 milyon Euro kazanan Zanka'yı da yine Antwerp'e bonservisiyle veren sarı-lacivertliler, 1.5 milyon Euro ödediği Perotti'nin desözleşmesini feshetti. Böylece bütçede7 milyon Euro artıya geçildi.
TOPLAM KAZANÇ 10.5 MİLYON EURO'YU BULACAK
Fenerbahçe; Dirar, Sinan Gümüş veCaner Erkin ile de vedalaşırsa toplamda3.5 milyon Euro daha maaş bütçesiaçılacak ve toplam rakam 10.5 milyonEuro'yu bulacak. Böylece TFF'nin koyduğuharcama limiti konusunda sorunkalmayacak. Ancak UEFA ile problemsürüyor. Samatta'nın ayrılmasıyla KimMin-Jae, kiralama bedeli olmadığı içinde Diego Rossi, UEFA listesine yazılabilecek.Ancak yeni gelecek isimlere kiralamaveya bonservis bedeli ödenirsebu gece yarısına kadar verilecek Avrupalistesinde olmayacak.
ROSSİ: BENİM İÇİN ONUR!
Fenerbahçe, Los Angeles FC'den Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. 9 numaralı formayı giyen Rossi, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur" dedi.