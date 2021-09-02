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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Bedel varsa Avrupa yok

Bedel varsa Avrupa yok

Fenerbahçe, alacağı yeni isimlere kiralama veya bonservis bedeli öderse Avrupa Ligi grup maçlarında oynatamayacak. Samatta’nın yerine Min-Jae Kim, kiralama bedeli ödenmeyen Rossi listede yer alacak

Fenerbahçe son 48 saatte yaptığı hamlelerle maaş bütçesinde rahatlama sağladı. 1 milyon Euro kazanan Lemos'u, Beerschot'a, maaşı 3.2 milyon Euro olan Samatta'yı satın alma opsiyonuyla Belçika temsilcisi Antwerp'e kiralayan, 1.3 milyon Euro kazanan Zanka'yı da yine Antwerp'e bonservisiyle veren sarı-lacivertliler, 1.5 milyon Euro ödediği Perotti'nin de sözleşmesini feshetti. Böylece bütçede 7 milyon Euro artıya geçildi.

TOPLAM KAZANÇ 10.5 MİLYON EURO'YU BULACAK
Fenerbahçe; Dirar, Sinan Gümüş ve Caner Erkin ile de vedalaşırsa toplamda 3.5 milyon Euro daha maaş bütçesi açılacak ve toplam rakam 10.5 milyon Euro'yu bulacak. Böylece TFF'nin koyduğu harcama limiti konusunda sorun kalmayacak. Ancak UEFA ile problem sürüyor. Samatta'nın ayrılmasıyla Kim Min-Jae, kiralama bedeli olmadığı için de Diego Rossi, UEFA listesine yazılabilecek. Ancak yeni gelecek isimlere kiralama veya bonservis bedeli ödenirse bu gece yarısına kadar verilecek Avrupa listesinde olmayacak.

ROSSİ: BENİM İÇİN ONUR!
Fenerbahçe, Los Angeles FC'den Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. 9 numaralı formayı giyen Rossi, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur" dedi.

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