Beşiktaş’ın hazırlık maçı A Spor’da! Beşiktaş - Ümraniyespor | CANLI İZLE

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan son şampiyon Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Ümraniyespor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz... Karşılaşma 17.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılarda milli takımlarda oyuncular nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de takımda az forma şansı bulan oyunculara yer verdi.
Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı ilk 11'i şöyle: Emre, Serdar, Necip, Montero, Mehmet, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Gökhan, N'Koudou, Güven.
Ümraniyespor: Orkun, Emre, Yiğithan, Mustafa, Faruk Can, Mrsic, Yunus Emre, Yusuf Emre, Tahsin, Denizhan, Kehinde