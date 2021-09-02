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Giriş Tarihi: 2.9.2021 16:37 Son Güncelleme: 2.9.2021 16:49

Beşiktaş'ın hazırlık maçı A Spor'da! Beşiktaş - Ümraniyespor | CANLI İZLE

Beşiktaş’ın hazırlık maçı A Spor’da! Beşiktaş - Ümraniyespor | CANLI İZLE

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan son şampiyon Beşiktaş, milli takımlar arasını hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Ümreniyespor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan son şampiyon Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Ümraniyespor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz... Karşılaşma 17.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılarda milli takımlarda oyuncular nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de takımda az forma şansı bulan oyunculara yer verdi.

Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı ilk 11'i şöyle: Emre, Serdar, Necip, Montero, Mehmet, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Gökhan, N'Koudou, Güven.

Ümraniyespor: Orkun, Emre, Yiğithan, Mustafa, Faruk Can, Mrsic, Yunus Emre, Yusuf Emre, Tahsin, Denizhan, Kehinde

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Beşiktaş'ın hazırlık maçı A Spor'da! Beşiktaş - Ümraniyespor | CANLI İZLE
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