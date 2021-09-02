Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim uygulamaları büyük ölçüde evden online olarak sürdürülmüştü. Bu yıl online eğitimle okullara dönen öğrenciler şimdiden "bu yıl ilk ara tatil ne zaman, yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman alınacak?" diye araştırmaya koyuldu. Yeni eğitim yılı takvimi ile 2021-2022 ara tatil sömestr ve yaz tatili tarihi belli oldu. İşte bu yılki tatiller.

2021-2022 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre 2021-2022 yılı ilk ara tatili, 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 1. Dönemin ara tatili 19 Kasım'da bitecek ve eğitim dönem sonuna kadar devam edecek.