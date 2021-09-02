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Giriş Tarihi: 2.9.2021 23:13

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçlarında son durum

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçlarında son durum

Dikey Geçiş Sınavı’nın tamamlanmasının ardından tercih işlemleri 27 Ağustos tarihinde başlamıştı. Yayımlanan kılavuza göre yapılan işlem süreci ile birlikte DGS tercih sonuçlarının açıklanması da adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlamak isteyenlerin katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 7 Eylül tarihinde son bulacak. Peki; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçlarında son durum.

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 27 Ağustos tarihinde başladı ve 7 Eylül tarihinde son bulacak. Tercih işlemleri henüz sürerken işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından ise DGS tercih sonuçları araştırmaları yapılıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar aynı zamanda aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapabilecekler. Peki; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor.

7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçlarında son durum
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