DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçlarında son durum

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 27 Ağustos tarihinde başladı ve 7 Eylül tarihinde son bulacak. Tercih işlemleri henüz sürerken işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından ise DGS tercih sonuçları araştırmaları yapılıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar aynı zamanda aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapabilecekler. Peki; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.