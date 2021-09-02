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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Diego Perotti gemileri yaktı!

Diego Perotti gemileri yaktı!

Fenerbahçe’nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Arjantinli yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla yönetimi hedef aldı

Fenerbahçe, geçen sezon Roma'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maça çıkabilen Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti. Kulüp yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" dedi. Ancak Arjantinli oyuncu, sarı-Lacivertli ekibin İnstagram üzerinden yaptığı fesih duyurusunun altına, "Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm" dedi. 33 yaşındaki oyuncu bir hamle daha yaptı ve "Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım'' diyerek kulübü adeta tehdit etti.

Perotti, F.Bahçe'nin yaptığı fesih açıklamasının altına "Bütün doğruları söylemekte artık özgürüm" yorumunu yaptı. Ardından İnstagram'dan Türkçe olarak "Yakın bütün gerçekleri anlatacağım" restini çekti.



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Fenerbahçe formasıyla sadece 4 maça çıkabilen ve 194 dakika sahada kalan Diego Perotti 3 gole imza attı.

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Diego Perotti gemileri yaktı!
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