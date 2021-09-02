Fenerbahçe forvet transferini açıkladı! Mergim Berisha resmen duyuruldu...

Berisha, transferinin ardından şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Takımımızın hedeflerine ulaşabilmesi ve taraftarlarımızın mutlu olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."