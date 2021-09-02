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Giriş Tarihi: 2.9.2021 19:18 Son Güncelleme: 2.9.2021 19:36

Fenerbahçe forvet transferini açıkladı! Mergim Berisha resmen duyuruldu...

AA
Fenerbahçe forvet transferini açıkladı! Mergim Berisha resmen duyuruldu...

Fenerbahçe, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü forvet transferinde son noktayı koydu. Sarı-lacivertliler, transferin son günlerine doğru Alman golcü Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. Berisha, sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı.

Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Berisha, transferinin ardından şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Takımımızın hedeflerine ulaşabilmesi ve taraftarlarımızın mutlu olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

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Fenerbahçe forvet transferini açıkladı! Mergim Berisha resmen duyuruldu...
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