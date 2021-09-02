Galatasaray NFT ne zaman çıkacak, koleksiyon halka arz tarihi nedir? Galatasaray NFT nedir, diğer kripto paralardan farkı ne?

Galatasaray Spor Kulübü bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. NFT koleksiyonu ile Spor kulübüne dair çok önemli koleksiyonu halka arz edeceğini duyuran sarı kırmızılı kulüp milyonlarca taraftarının da gündemindeki yerini aldı. Konuyla alakalı sosyal medya üzeriden kısa bir film yayınlayan kulübün bu duyurusu sonrası "NFT nedir, ne anlama gelir, Galatasaray NFT ne zaman çıkacak, halka arz tarihi nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray NFT koleksiyonu halka arz tarihleri ve merak edilenler...
Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu takiben, sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.
Aynı zamanda Galatasaray Futbol Kulübü'nün benzersiz anlarla dolu tarihini vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile ön duyurusunu gerçekleştirdiği, Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti.Tüm dünyada kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarıyla paylaştığı ve onları tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünyada da ilklerden biri.
İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler farklılaşacak. Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri ise şöyle:
Legendary: 1 Ekim 2021
Mythical: 8 Ekim 2021
Iconic: 15 Ekim 2021
NFT NEDİR?
NFT, yani "Non-Fungible Token", içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran "benzersiz dijital varlık" olarak tanımlanıyor. Temelleri 2017'de Ethereum'da atılan NFT'ler 2021'de kripto para dünyasının en popüler konularından biri haline geldi. Bugün NFT'ler yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.