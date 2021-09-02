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Giriş Tarihi: 2.9.2021 12:59 Son Güncelleme: 2.9.2021 13:38

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı!

AA
Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan’ın lisansı çıkarıldı!

Galatasaray'da 25 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, transferinde eski kulübü Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında Oğulcan Çağlayan'a lisans vermemişti.

Galatasaray Kulübünün, yasal süreci devam ettirerek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Oğulcan Çağlayan'a verilen bir milyon 200 bin avro ve 506 bin 275 lirayı Çaykur Rizespor'a ödemesiyle TFF, sezonun geride kalan bölümünde forma giyemeyen sarı-kırmızılı futbolcunun lisansını çıkardı.

Oğulcan Çağlayan transferinde Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası verdi. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onadı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmazken, Galatasaray Kulübü ve Oğulcan Çağlayan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitti.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında giderilen anlaşmazlık sonrasında lisansı çıkan Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mutlu olduğunu ifade eden Çağlayan, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim ve büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı!
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