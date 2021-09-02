Göztepe Tayfun Korkut’la anlaşmaya vardı! Bundesliga’dan Süper Lig’e döndü...

Bugün ilk idmanına çıkacağı öğrenilen Tayfun Korkut, futbolculuk döneminde Almanya'da yetişti. Fenerbahçe, Real Sociedad, Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan Tayfun Korkut, 42 defa da A Milli Takım'da görev yaptı.

Korkut, teknik direktörlük kariyerinde Bundesliga'da Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve VfB Stuttgart'ı çalıştırdı. Tayfun Korkut, Başkan Mehmet Sepil döneminin 12'nci teknik adamı oldu.