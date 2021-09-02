Instagram çöktü mü, neden paylaşım yapılmıyor? Instagramda yeni gönderi paylaşma hatası nedir, Instagram uygulaması çöktü mü?

Instagram'da yaşanan erişim sorunuyla beraber bazı kullanıcılar karşılaştıkları sorun sonrası araştırmalara başladı. Dünya genelinde popüler bir sosyal medya uygulaması haline gelen uygulamada akışın yenilenmemesi ve yaşanan diğer problemler nedeniyle birçok kullanıcı "instagram çöktü mü, neden açılmıyor ve akış yenilenmiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, instagram çöktü mü, neden paylaşım yapılamıyor? İşte merak edilen detaylar...