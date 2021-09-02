İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Eylül elektrik arızası ve kesinti sorgulama ekranı AYEDAŞ – BEDAŞ

Bugün İstanbul'un Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Zeytinburnu gibi çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri öngörülüyor. Altyapı bakım ve onarım çalışmaları ile arıza kaynakları bu kesintiler, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna sebep oluyor. Vatandaşlar, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından dağıtılan elektriğin ne zaman normale döneceğini merak ediyor. İşte 2 Eylül elektrik arızası ve kesinti sorgulama ekranı!

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ATAŞEHİR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE