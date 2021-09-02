İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Eylül elektrik arızası ve kesinti sorgulama ekranı AYEDAŞ – BEDAŞ

Bugün İstanbul'un Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Zeytinburnu gibi çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri öngörülüyor. Altyapı bakım ve onarım çalışmaları ile arıza kaynakları bu kesintiler, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna sebep oluyor. Vatandaşlar, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından dağıtılan elektriğin ne zaman normale döneceğini merak ediyor. İşte 2 Eylül elektrik arızası ve kesinti sorgulama ekranı!
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?
ATAŞEHİR
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE
KADIKÖY
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: PROF. VEHBİ SARIDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ŞAİR LATİFİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: PROF. VEHBİ SARIDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ŞAİR LATİFİ
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAYYARECİ RESMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTAN TARİKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KÜÇÜKYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KİTAPÇI MEHMET SÜLEYMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: GÜMÜŞÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: EMİN ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTANİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAHÇELERARASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
ÜSKÜDAR
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ATIFBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: GENCAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ÇEKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: GENÇ
ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
BEYLİKDÜZÜ
MERKEZ-KAVAKLI mah ARŞIN, BATI TRAKYA, BİZİM, DUYGUM, EFEM, HULUSİBEY, IRMAK, KALYONCU, KOCATEPE, KİRAZLIK, MARMARA, TURAN, İDİL, İNCİR sk / SAHİL mah AKTOPRAK, ALİ ŞİR NEVAİ, ASMAGÜL, AYÇA, BAŞARAN, CÜMBÜŞ, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, EDİP, ERMİŞLER, GÜNAY, GÜNBATIMI, HACİVAT, HASIR, HATIRA, HÜR, II. BEYAZIT, KAYIŞ, KOCATEPE, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, SAMANYOLU, SULTANLAR, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, ÇAVDAR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, İMREN, İNCİ, İSTEK sk bölgelerinde 02/09/2021 09:30:00 - 02/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BAŞBAKKAL, BAŞBAKKAL MEYDANI, BIÇKI, HATİP, HATİP 1. ÇIKMAZI, HATİP 2. ÇIKMAZI, KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALEDİBİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, KATİP MURAT CAMİİ, KEMİKLİ BURUN, MELEK HATUN, MELEK HATUN CAMİİ, MELEK ÇEŞMESİ, ONBAŞI, SELAMAĞASI, SİMKEŞ CAMİİ, SİMKEŞ MEVKİİ, TOPKAPI KARAKOLU, TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI, İSKENDERAĞA CAMİİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SİGORTACI sk / MİMAR HAYRETTİN mah NEVİYE, SUCU BAKİ sk / TOPKAPI mah AYDIN, BÂYEZİDAĞA FIRINI, BÂYEZİDAĞA MEKTEBİ, BÂYEZİDAĞA YAĞHANE, EMİN MOLLA, HALLAÇ HASAN, HALLAÇ HASAN ARALIĞI, HOŞGÖRÜ, KALAYCI ALİ, KARATAY, KAYNATA, KUYULU ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ HASAN, PAŞA MEYDANI, PAŞA ODALARI, RÜZGAR, SULUKULE, TOPKAPI, TOPKAPI BOSTANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, İZMİRLİ NİYAZİ, İZMİRLİ NİYAZİ ÇIKMAZI sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA, BÜYÜK SARAY MEYDANI, EREĞLİ CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, YUNUS EMRE, İSKENDER BOSTANI, İSKENDERAĞA CAMİİ sk bölgelerinde 02/09/2021 00:00:00 - 02/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgelerinde 02/09/2021 00:00:00 - 02/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgelerinde 02/09/2021 03:00:00 - 02/09/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/42., G/43., G/44., G/49., G/51., G/52., G/53., G/54., G/55., G/56., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, MEVLANA, MEVLEVİHANE, İETT SİTE YOLU sk bölgelerinde 02/09/2021 06:00:00 - 02/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA