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Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:15

KYK yurt başvuru ekranı 2021: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuru ekranı 2021: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS tercihlerinin geçtiğimiz Salı günü erişime açılmasının ardından bu kez de gözler KYK yurt başvuru tarihleri için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Şehir dışında veya ikamet ettiği adresten uzak bir bölgede eğitim görecek adaylar Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı olan bu yurtlarda eğitim hayatları boyunca ikamet edebiliyor. Hal böyleyken “KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?” soruları bugün de gündemde var olan konular arasında. Peki, 2021 KYK devlet öğrenci yurdu başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? İşte tarihleri, ücreti hakkında detaylar...

Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan tarihlerle beraber KYK yurt başvuru süreci de başlayacak. YKS tercihlerinin erişime açılmasının ardından şimdi ise gözler başvuruların yapılacağı tarihlere çevrildi. Sabah saatleriyle beraber binlerce öğrenci "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllarda başvuruların Ağustos ayında alındığı görülürken bu senenin tarihleri ile ilgili açıklamanın kısa zamanda gelmesi öngörülüyor. Peki, KYK devlet öğrenci yurdu başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanacak.

Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması öngörülüyor.

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KYK yurt başvuru ekranı 2021: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
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