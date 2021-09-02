Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan tarihlerle beraber KYK yurt başvuru süreci de başlayacak. YKS tercihlerinin erişime açılmasının ardından şimdi ise gözler başvuruların yapılacağı tarihlere çevrildi. Sabah saatleriyle beraber binlerce öğrenci "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllarda başvuruların Ağustos ayında alındığı görülürken bu senenin tarihleri ile ilgili açıklamanın kısa zamanda gelmesi öngörülüyor. Peki, KYK devlet öğrenci yurdu başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanacak.
Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması öngörülüyor.