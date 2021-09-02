Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Mergim Berisha nereli?

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, aradığı golcüyü Almanya'da buldu. Edinilen bilgiye göre, RB Salzburg oyuncusu Mergim Berisha, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Bu noktada, Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, Mergim Berisha'nın kariyeri hakkında bilgiler