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Giriş Tarihi: 2.9.2021 12:09

Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Mergim Berisha nereli?

Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Mergim Berisha nereli?

Fenerbahçe'nin transfer radarında bulunan ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdiği Mergim Berisha, günün en çok araştırılan kişileri arasında bulunuyor. 1998 yılında dünyaya gelen Alman oyuncu Berisha, santrafor mevkisinde oynuyor. Berisha, forvet arkasında da görev yapabiliyor. peki, Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor? İşte, Berisha'nın kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, aradığı golcüyü Almanya'da buldu. Edinilen bilgiye göre, RB Salzburg oyuncusu Mergim Berisha, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Bu noktada, Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, Mergim Berisha'nın kariyeri hakkında bilgiler

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Mergim Berisha 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden'de dünyaya geldi. Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi.

Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Berisha geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 22 gol, 14 asistlik performansıyla 36 gole direkt katkıda bulunmuştu.

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Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Mergim Berisha nereli?
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