MHK Danışmanı Jaap Uilenberg SABAH'a konuştu: Sergen Yalçın sözleri! "Hakemlere büyük baskı yapıyor"

SÜPER LİG BAŞKANLARI TATLI'YI ARIYOR!

Türkiye'de başkanlar fazla müdahale ediyorlar. Bu da bir sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir Süper Lig başkanı, MHK başkanı Serdar Tatlı'yı arayıp, "Oyuncu yerde kaldığında pozisyonu kesmeme konusu süper" demiş. Demek ki talimatları da doğru yönde ilerletiyoruz. Bazı kulüp başkanlarının söylediği her şey de doğru değil. Çünkü taraflı bakmak zorundalar. Dengeyi de yakalamaları lazım. Bazen tarafları sakinleştirmek için inanmadıkları şeyleri söyleyebiliyorlar.

AKRABA HAKEMLER BAŞKA YERDE DE VAR AMA...

Bütün ülkelerde akraba hakemliği vardır. Eğer hakemseniz, oğlunuz da hakem olmak ister. Ama aynı seviyede görev yapmaları engellenir diğer ülkelerde.

BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BASKI OLUŞTURUYOR

Türkiye'de büyük kulüplerin hakemler üzerinde baskıları olduğunu görüyorum ve hissediyorum. Özellikle büyük kulüplerin başkanlarının açıklamaları hakemler için büyük baskı unsuru haline geldi. Umarım hakemler bundan etkilenmiyordur. Beşiktaş'ın teknik direktörü, kulübede hakemlere büyük baskı oluşturuyor. Yardımcı olmaları gerekirken, zorlanıyoruz. Bu durum futbolun imajına zarar veriyor.

YABANCI SAYISI HAKEMİN İŞİ DEĞİL

Jaap Uilenberg, TSYD Levent Şubesi'nde kural değişiklikleri ile ilgili basın mensuplarına verdiği brifingde Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadelesinde yaşanan yabancı kuralı tartışmasını aydınlattı. Uilenberg, burada hakemin sorumluluğu olmadığını söyleyerek, "Hakemlerin görevi, kuralları ve VAR protokolünü uygulamak. Hakemler, kaç yabancı sahada olmalı gibi müsabaka talimatlarından sorumlu değildir" dedi.

Uilenberg'in konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

Aşil noktasında müdahalelerde önemli nokta, hız ile şiddet olması ve krampon çivilerinin aşil tendonuna temas etmesidir. Kramponun çivileri aşil tendonuna basmış ise kırmızı gerekir ama oyuncunun topuğu yerde ise ve daha aşağı bastıysa sarı olur. VAR protokolünde 2'nci sarı kartlara karışılması konusunda bir protokol yok.

Savunma oyuncusu, hiç topa bakmıyorsa ve iki eliyle rakibini ittiriyorsa bu penaltı ve sarı kart olmalıdır. Eğer orta hakem bunu görmediyse VAR, hakemi uyarıda bulunmalı. Formadan tutmanın oyuncunun hareketini engellemesi gerekir. Eğer tutup bıraktıysa bunda bir cezalandırılma gerekmez.

Eğer ceza sahasına gelen bir ortaya ya da kaleye yönelmeyen topu oyuncu elini açıp kesiyorsa bu penaltıdır ve sarı kart gerektirmez. Ama kaleye yönelen bir şuta oyuncu elini doğal olmayan konumda açıp müdahale ediyorsa bu sarı kart ve penaltı ile cezalandırılmalıdır. Bu sezon hakemlere, yerde yatan bir oyuncu olursa oyunu durdurmama talimatı verildi ama oyuncu başından sakatlandıysa ya da kafa kafaya çarpışma sonucu yerde kaldıysa pozisyon ne olursa olsun hakem maçı durdurmalı.