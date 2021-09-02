MHK Danışmanı Jaap Uilenberg SABAH'a konuştu: Sergen Yalçın sözleri! "Hakemlere büyük baskı yapıyor"

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg SABAH Spor'a Türk hakemliğini ve gördüğü problemleri anlattı. İşte Hollandalı futbol adamının açıklamaları: "Geçtiğimiz sezon çok zorlu geçmesine rağmen ligin sonucuna etki edildiğini düşünmüyorum. Ama bu sezon da hakemlerimiz daha iyi başlayabilirdi. Tartışmaların erken başladığı konusuna da katılıyorum. Onlardan daha iyisini bekliyorum." Türkiye'deki tespitlerine de değinen Uilenberg, "Türkiye'de bazı teknik direktörlerce oyuncuya 'Hakeme baskı yap, itiraz et' diye taktik veriliyor. Hakem mesela sarı kart çıkaracak, etrafını sarıyorlar. Bir takıma eğitime gittim. Teknik direktör yoktu. 'Hakemin etrafını sarmamalısınız' dediğimde, 'Bunu bize anlatmayın, hocamıza anlatın, bizi o zorluyor' dediler. Bu çok acı bir durum" diye konuştu.
O SÖZ NEDEN SÖYLENDİ!
Beşiktaş-Karagümrük maçındaki 4. hakemin, teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik ifade ettiği 'el kol oynatma' söylemini değerlendiren Hollandalı hakem hocası, "Bazen bu tarz hakemler gibi örnekler olabilir. Doğru değil. Ama 4. hakem neden Sergen Yalçın'a bunları söyledi, bunu da düşünmemiz gerekiyor. Bu aşamaya hakemin nasıl geldiğini düşünmeliyiz" çağrısında bulundu.
SÜREKLİ MHK DEĞİŞİYOR
Jaap Uilenberg'in hakem müessesesi ile ilgili en önemli tespitlerinden biri istikrar. Hollandalı hakem hocası, "Türk hakemliğinin bir problemi de devamlılık. Yani istikrar. Örneğin; ben üç senede üç MHK başkanı ile çalıştım. Sabri Çelik, Zekeriya Alp ve Serdar Tatlı. Bunlar tabii genel olarak sistemin zorladığı değişiklikler. Şu anda Serdar Tatlı'nın devam etmesinden dolayı çok mutluyum" dedi.
İYİLER SISTEMDE OLMALI
Yaş sınırı uzatılarak hakemliğe devam etmesi sağlanan Fırat Aydınus için Uilenberg, "Bu karar hakem yetiştiremediğimizden değildi. Ama iyi hakemlerin olabildiğince sistemin içinde kalması gerekiyor. Aydınus da öyle bir hakem. Bu yüzden de yaş sınırı yukarıya taşındı. İyilerin altında da yeni jenerasyonu hazırlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sezondan başladığımız bazı çalışmalar var ve devam ettiriyoruz" diye konuştu.
SÜPER LİG BAŞKANLARI TATLI'YI ARIYOR!
Türkiye'de başkanlar fazla müdahale ediyorlar. Bu da bir sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir Süper Lig başkanı, MHK başkanı Serdar Tatlı'yı arayıp, "Oyuncu yerde kaldığında pozisyonu kesmeme konusu süper" demiş. Demek ki talimatları da doğru yönde ilerletiyoruz. Bazı kulüp başkanlarının söylediği her şey de doğru değil. Çünkü taraflı bakmak zorundalar. Dengeyi de yakalamaları lazım. Bazen tarafları sakinleştirmek için inanmadıkları şeyleri söyleyebiliyorlar.
AKRABA HAKEMLER BAŞKA YERDE DE VAR AMA...
Bütün ülkelerde akraba hakemliği vardır. Eğer hakemseniz, oğlunuz da hakem olmak ister. Ama aynı seviyede görev yapmaları engellenir diğer ülkelerde.
BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BASKI OLUŞTURUYOR
Türkiye'de büyük kulüplerin hakemler üzerinde baskıları olduğunu görüyorum ve hissediyorum. Özellikle büyük kulüplerin başkanlarının açıklamaları hakemler için büyük baskı unsuru haline geldi. Umarım hakemler bundan etkilenmiyordur. Beşiktaş'ın teknik direktörü, kulübede hakemlere büyük baskı oluşturuyor. Yardımcı olmaları gerekirken, zorlanıyoruz. Bu durum futbolun imajına zarar veriyor.
YABANCI SAYISI HAKEMİN İŞİ DEĞİL
Jaap Uilenberg, TSYD Levent Şubesi'nde kural değişiklikleri ile ilgili basın mensuplarına verdiği brifingde Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadelesinde yaşanan yabancı kuralı tartışmasını aydınlattı. Uilenberg, burada hakemin sorumluluğu olmadığını söyleyerek, "Hakemlerin görevi, kuralları ve VAR protokolünü uygulamak. Hakemler, kaç yabancı sahada olmalı gibi müsabaka talimatlarından sorumlu değildir" dedi.
Uilenberg'in konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:
Aşil noktasında müdahalelerde önemli nokta, hız ile şiddet olması ve krampon çivilerinin aşil tendonuna temas etmesidir. Kramponun çivileri aşil tendonuna basmış ise kırmızı gerekir ama oyuncunun topuğu yerde ise ve daha aşağı bastıysa sarı olur. VAR protokolünde 2'nci sarı kartlara karışılması konusunda bir protokol yok.
Savunma oyuncusu, hiç topa bakmıyorsa ve iki eliyle rakibini ittiriyorsa bu penaltı ve sarı kart olmalıdır. Eğer orta hakem bunu görmediyse VAR, hakemi uyarıda bulunmalı. Formadan tutmanın oyuncunun hareketini engellemesi gerekir. Eğer tutup bıraktıysa bunda bir cezalandırılma gerekmez.
Eğer ceza sahasına gelen bir ortaya ya da kaleye yönelmeyen topu oyuncu elini açıp kesiyorsa bu penaltıdır ve sarı kart gerektirmez. Ama kaleye yönelen bir şuta oyuncu elini doğal olmayan konumda açıp müdahale ediyorsa bu sarı kart ve penaltı ile cezalandırılmalıdır. Bu sezon hakemlere, yerde yatan bir oyuncu olursa oyunu durdurmama talimatı verildi ama oyuncu başından sakatlandıysa ya da kafa kafaya çarpışma sonucu yerde kaldıysa pozisyon ne olursa olsun hakem maçı durdurmalı.