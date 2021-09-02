Müge Anlı programında yeniden gündeme taşınan Büyükşen cinayeti milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Bundan 3 sene önce gerçekleşen cinayetin çözülmesine yönelik araştırmalar geçtiğimiz günlerde sonuç vermiş ve çiftin kiralık bir katilin yanlış eve girmesi sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti. Ancak bu durum çiftin ailesinde bazı bireyler tarafından reddedilirken olayla ilgili çeşitli şüpheler bulunuyor. Peki, Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim? İşte Büyükşen cinayetinin detayları...
Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetini konuşuyor.Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.
Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.
Ancak olayda halen çeşitli şüpheler bulunuyor. Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenmeye devam ediyor.