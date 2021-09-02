Müge Anlı programında yeniden gündeme taşınan Büyükşen cinayeti milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Bundan 3 sene önce gerçekleşen cinayetin çözülmesine yönelik araştırmalar geçtiğimiz günlerde sonuç vermiş ve çiftin kiralık bir katilin yanlış eve girmesi sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti. Ancak bu durum çiftin ailesinde bazı bireyler tarafından reddedilirken olayla ilgili çeşitli şüpheler bulunuyor. Peki, Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim? İşte Büyükşen cinayetinin detayları...