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Giriş Tarihi: 2.9.2021 07:03 Son Güncelleme: 2.9.2021 07:03

Nusret Çetinel kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti, Çetinel'in ölüm sebebi nedir?

Nusret Çetinel kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti, Çetinel’in ölüm sebebi nedir?

Usta oyuncu Nusret Çetinel’in vefat ettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Haberin ardından oyuncuya ilişkin detaylar merak konusu olarak Nusret Çetinel kimdir, neden öldü, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Nusret Çetinel kimdir sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

1 yıldır kanser hastalığı sebebiyle tedavi gören ünlü oyuncu Nusret Çetinel yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından usta oyuncuyla ilgili detaylar Nusret Çetinel kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? sorularına cevap aranıyor.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

İşte Nusret Çetinel'e ilişkin tüm detaylar;



Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.



SESLENDİRMELER YAPTI

Nusret Çetinel, Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yaptı.



NUSRET ÇETİNEL BİRÇOK FİLM VE DİZİDE ROL ALDI

Usta oyuncu ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.

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Nusret Çetinel kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti, Çetinel'in ölüm sebebi nedir?
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