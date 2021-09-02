Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar, belli oldu mu? 2021 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl öğretmenlerin ek ders başına alacağı ücret hakkında açıklama yaptı. Devam eden toplu sözleşme, memur ve memur emeklisinin maaş zammı gibi görüşmeler sonucunda öğretmen ek ders ücret zammı da kararlaştırıldı. Böylece, öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu sorusu da yanıt buldu. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti nasıl hesaplanır? İşte 2021-2022 öğretmen ek ders ücreti hesaplama yöntemi ve merak edilenler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmen ek ders ücret zammı enflasyona göre belirleniyor. Bu değerlendirmenin ardından, 2021-2022 sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 18,21 TL olarak belirlendi. Böylece 16,73 TL olan ek ders ücretine yaklaşık 2 TL oranında zam geldi.