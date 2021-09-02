Şanlıurfaspor’dan yeni dönemle ilgili açıklama

Şanlıurfaspor teknik direktörü Gürses Kılıç ligin başlamasına 4 gün kala Şanlıurfaspor tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Yapılan basın toplantısında kamp programını değerlendiren Gürses Kılıç ilk etap kamp döneminde 13 futbolcu ile kamp yaptıklarını bunun sebebinin ise Manisa FK takımında alınacak olan 6 futbolcunun Şanlıurfaspor külübü sporcunun uçak biletine kestiklerini ve peşinatlarının dahi ödendiği halde 6 sporcunun da bir anda Pendik spor'a imza atması ile ilk kamp döneminin verimli geçemediğini belirtti. Bunun üzerine piyasada bulunan futbolcu grubunun yüksek maliyetli olması transfer dönemizin sıkıntılı geçmesine sebep oldu. Dolayısıyla yönetim kurumumuz ile birlikte yaptığımız futbolcu taramasında mevcut bölgelere transferler yaptık. Bu netice ikinci kamp dönemimiz çok olumlu geçti.Çok renk renkli takım izleteceğimizi Şanlıurfalılar.a söylemek istiyoruz.İlk Üç hafta tüm taraftarımızın sabırlı olmalarını istedi.

Takım tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. İlk maç kendi sahasında Ankara Demirspor'u ağırlayacak olan Şanlıurfaspor Teknik direktör Gürses kılıç çok zor bir maç bizleri bekliyor. Geçen yıl neredeyse takım iskeletini koruyan Ankara Demirspor'a karşı mutlak 3 puan ile sahaya çıkacağımızı Şanlıurfa camiasının her zaman hedefi olduğu ve bu yılda o hedefe emin adımlarla büyük bir sabırla basın ve taraftarlardan destek istedi.