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Giriş Tarihi: 2.9.2021 21:19 Son Güncelleme: 2.9.2021 21:31

Son dakika: Beşiktaş Miralem Pjanic transferini resmen açıkladı! Dünya yıldızı yola çıktı...

Son dakika: Beşiktaş Miralem Pjanic transferini resmen açıkladı! Dünya yıldızı yola çıktı...

Son dakika haberi… Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, beklenmedik bir hamle yaptı. İspanyol devi Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Boşnak futbolcu Miralem Pjanic, resmen Beşiktaş’ta. İşte son dakika haberinin detayları…

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Barcelona'dan yıllık kazancı 9.5 milyon Euro Miralem Pjanic'e Beşiktaş 2 milyon 250 bin Euro ödeyecek. Maaşının geri kalanını Barcelona karşılayacak.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geliyor.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, özel uçakla bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Kariyerinde Metz, Olympique Lyon, Roma ve Juventus formalarını giyen Pjanic, geçen yıl Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Siyah-beyazlı takımın bir yıl kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı Pjanic, sosyal medya hesabından uçaktaki fotoğrafını paylaştı.

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Son dakika: Beşiktaş Miralem Pjanic transferini resmen açıkladı! Dünya yıldızı yola çıktı...
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