Son dakika: İşte Miralem Pjanic transferinin perde arkası! Maaşını Beşiktaş mı ödeyecek?

Sabah saatlerinde Gedson Fernandes defterini kapatan yönetim, öğleden sonra Mohamed Elneny için oyuncu ve kulübüyle görüşmeler yaptı ancak Mısırlı orta saha 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro net ücret talep edince Beşiktaş geri adım attı.