Son dakika: İşte Miralem Pjanic transferinin perde arkası! Maaşını Beşiktaş mı ödeyecek?

Son dakika haberi… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle girdi. Ligin ilk 3 haftasında gol yemeden milli araya giren siyah-beyazlılar, 7 puanla 3. sırada bulunuyor.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde grubu ve rakipleri belli olan siyah-beyazlılar, bol alternatifli bir kadro kurmayı planlıyordu.
Yaz transfer döneminin başından bu yana transferde oldukça hareketli günler geçiren Beşiktaş yönetimi, sürpriz transferleri art arda gerçekleştirdi.
Galatasaray ile transfer yarışına girdiği Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier isimlerinden mutlu sonla ayrılan Kartal, daha sonra Teixeira ve Batshuayi gibi yıldız oyunculara imza attırdı.
Son olarak ise Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferin son günlerinde Şampiyonlar Ligi adına da oldukça etkileyici bir hamle yaptı.
PJANIC TRANSFERİNİN PERDE ARKASI BELLİ OLDU!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği son gün büyük bir atak gerçekleştirdi ve Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.
Sabah saatlerinde Gedson Fernandes defterini kapatan yönetim, öğleden sonra Mohamed Elneny için oyuncu ve kulübüyle görüşmeler yaptı ancak Mısırlı orta saha 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro net ücret talep edince Beşiktaş geri adım attı.
Fırsat transferi kovalayan Beşiktaş, Barcelona'nın kiralık göndermeyi istediği 31 yaşındaki yıldız için kulübüyle temasa geçti.
Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yıldızı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak için olumlu geri dönüş aldı ve transferi bitirdi. Pjanic'in maaşının büyük bölümünü İspanyol ekibi karşılayacak.