Son dakika: Fenerbahçe’de 1 sezon önce transfer edilen 9 isimle yollar ayrıldı! Vitor Pereira tek tek biletlerini kesti…

Son dakika… Süper Lig'de geçtiğimiz yıl Erol Bulut'un teknik direktörlüğü ve Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde sezona başlayan Fenerbahçe, şampiyonluğu bir numaralı hedef olarak belirlemişti.
Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonu başında şampiyonluk hedefi adına yeni bir kadro planlaması çizdi ve 10 futbolcunun üzerinde yeni transfer yaptı.
Sezona girilirken yapılan bu transferlerin yanı sıra Ocak ayında da İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil gibi isimler kadroya katıldı.
Ali Koç ve yönetiminin çizdiği bu transfer politikası, şampiyonluğu getirmeye yetmedi. Ligin son 10 haftasında ise Erol Bulut ile yollar ayrıldı ve sportif direktör Emre Belözoğlu teknik direktörlük koltuğuna getirildi.
Geçtiğimiz yıl yapılan ve verim alınamayan isimlerle yolların ayrılmasını isteyen Portekizli teknik adam, istediğini elde etti.
Geçtiğimiz sezon transfer edilen Maurico Lemos, Kemal Ademi, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Papiss Cisse, Mame Thiam, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Sinan Gümüş'le bu sezon yollar ayrıldı.
Vitor Pereira, Emre Belözoğlu döneminde transfer edilen bu 9 ismi yeterli görmedi ve Fenerbahçe yönetiminde elden çıkarılmalarını istedi.
Böylelikle Fenerbahçe'ye 1 sezon önce transfer edilen 9 futbolcunun sarı-lacivertlilere sportif başarıyı getirmezken, finansal zararı da büyük oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Frey, Zanka, Dirar, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Oytun Özdoğan, Haruk Tekin, Barış Alıcı, İsmail Yüksek ve Oğuz Güçtekin'in de ayrılmasıyla toplamda 19 oyuncu takıma veda etti.
Ayrılan 19 oyuncunun yerine ise Kim Min-Jae, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Serdar Dursun, Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer transfer edildi.
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Vitor Pereira yönetiminde yeni bir sistem belirleyen Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçında 3 galibiyet aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Helsinki'yi her iki maçta mağlup eden Kanarya, bu sezon çıktığı toplam 5 resmi maçta hiç yenilgi almadı.