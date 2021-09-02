Fenerbahçe son 48 saatte yaptığı hamlelerle maaş bütçesinde rahatlama sağladı. 1 milyon Euro kazanan Lemos'u, Beerschot'a, maaşı 3.2 milyon Euro olan Samatta'yı satın alma opsiyonuyla Belçika temsilcisi Antwerp'e kiralayan, 1.3 milyon Euro kazanan Zanka'yı da yine Antwerp'e bonservisiyle veren Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon Euro ödediği Perotti'nin de sözleşmesini feshetti. Böylece bütçede 7 milyon Euro artıya geçildi.