Fenerbahçe son 48 saatte yaptığı hamlelerle maaş bütçesinde rahatlama sağladı. 1 milyon Euro kazanan Lemos'u, Beerschot'a, maaşı 3.2 milyon Euro olan Samatta'yı satın alma opsiyonuyla Belçika temsilcisi Antwerp'e kiralayan, 1.3 milyon Euro kazanan Zanka'yı da yine Antwerp'e bonservisiyle veren Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon Euro ödediği Perotti'nin de sözleşmesini feshetti. Böylece bütçede 7 milyon Euro artıya geçildi.
TOPLAM KAZANÇ 10.5 MİLYON EURO'YU BULACAK
Fenerbahçe; Dirar, Sinan Gümüş ve Caner Erkin ile de vedalaşırsa toplamda 3.5 milyon Euro daha maaş bütçesi açılacak ve toplam rakam 10.5 milyon Euro'yu bulacak.
Samatta'nın ayrılmasıyla Kim Min-Jae, kiralama bedeli olmadığı için de Diego Rossi, UEFA listesine yazılabilecek.
Ancak yeni gelecek isimlere kiralama veya bonservis bedeli ödenirse bu gece yarısına kadar verilecek Avrupa listesinde olmayacak.
ROSSİ: BENİM İÇİN ONUR!
Bu arada Fenerbahçe, Los Angeles FC'den Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.
9 numaralı formayı giyen Rossi, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur" dedi.