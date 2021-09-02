LA GAZZETTA DELLO SPORT'TAKİ MOSTAFA GERÇEKLERİ!

Mostafa Mohamed, dün Fransa'ya gittiği gibi geri döndü. 15 saatlik bir operasyon mutsuz sonuçlandı. Şimdi Galatasaray istemese de Mısırlı forvet ile yola devam edecek gibi! Bundan sonra Galatasaray ile Mohamed arasındaki ilişkiler ne düzeyde olur bilmiyorum ama transferin olmaması Galatasaray için iyi olmadı.