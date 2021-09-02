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Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:01

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için tarih belli oldu! 20 bin öğretmen atam sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için tarih belli oldu! 20 bin öğretmen atam sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları için de bilgi verdi. 81 il genelinde gerçekleşecek olan atamalara başvuruların 29 Ağustos’ta başladığı bilinirken atamaların bugün sona ereceği biliniyor. Öte yandan binlerce eğitimci bugün sabah saatleriyle “20 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına ilişkn yanıtı araştırıyor. MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada sonuçların erişime açılacağı tarih de duyurulmuştu. Bakan Özer açıklamasında bu tarihi de adaylara hatırlattı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için de detaylar yeniden duyuruldu. 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri aralığında yapılacak olan başvuruların ardından "20 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda atanmayı bekleyen milyonlarca vatandaş detayları merak ediyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Atama tercihler 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül 2021'de belli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanından minik çocukların okulları ve öğretmenleriyle buluştuğunu belirterek, bu açılışı Şırnak'tan başlatmanın büyük mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının bu buluşmayı uzun bir zamandır sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

"OKULLARIMIZI AÇIK TUTMAYA DEVAM EDEBİLİRİZ"

Özer şöyle konuştu:

"81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Özellikle 1,5 yıldan beri parçalı bir şekilde okulların açılmasından sonra Bakanlığımızın 5 gün tüm kademe ve sınıf seviyelerinde okulları açmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığıyla birlikte belirlenmiş kurallara velilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından hassasiyetle riayet edilmesi ve uyulması okullarımızın açık kalmasında en kritik konulardan biridir. Biliyorum ki ve inanıyorum ki kurallara riayet edersek okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz."

Şırnak'ın en genç öğretmenlerin olduğu illerin başında geldiğini ifade eden Özer, öğretmenlerin, enerjisi, heyecanı ve kararlılığıyla Şırnak'ta eğitimin kalitesinin çok yükseklere çıkacağına gönülden inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir köşesinde bayrağın dalgalandığı tüm noktalarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan büyük bir emekle görevlerini yapan tüm öğretmenlere teşekkür eden Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak bugün Şırnak'ta bulunmamın elbette çok özel bir anlamı var. Bir çocuk her nerede hangi ailede doğarsa doğsun biz ona kaliteli bir eğitim vaat edebiliyorsak eğitimde fırsat eşitliği var diyebiliriz. Fırsat eşitliği tüm çocukları okullara kayıt yapmakla başlar. Eğitim eşitliği için fırsat eşitliği için olmazsa olmaz koşuların başında gelmektedir. Değerli Şırnaklılar, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini artıran çok önemli hamleler yaptılar. 2003'ten beri okullarımızda ders kitaplarının tamamını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bugün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla da çocuklarımız sınıflara gittiğinde kitaplarını sıralarının üzerinde bulacaklar. Özelikle kız çocuklarımızın, okullaşma oranlarını artırmak için ailelere şartlı eğitim yardımı yapmaya devam ediyoruz."

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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için tarih belli oldu! 20 bin öğretmen atam sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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