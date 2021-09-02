Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Elif İldem ve Muharrem Korhan Yamaç finale çıktı

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, elemelerin ikinci serisinde mücadele etti. Milli sporcu, 1 dakika 32.86 saniyeyle serisinde 5'inci, genel sıralamada ise 8'inci olarak finale kaldı. Final yarışı, TSİ 13.01'de başlayacak.
MUHARREM KORHAN YAMAÇ FİNALDE, MURAT OĞUZ ELENDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık karışık 25 metre tabanca P3 kategorisinde milli sporculardan Muharrem Korhan Yamaç finale kaldı, Murat Oğuz ise elendi.
Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen eleme yarışlarında 30 sporcu, ilk 8'e girip finale çıkabilmek için mücadele etti. Muharrem Korhan Yamaç, 566 puan alarak 8. oldu ve adını finale yazdırdı. Müsabakada 559 puan toplayan Murat Oğuz ise 12. olarak final bileti alamadı. Final müsabakası, TSİ 09.30'da başlayacak.
MERYEM ÇAVDAR YARI FİNALDE
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, yarı finale yükseldi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğüne sahip Meryem, Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaştı.
Dünya şampiyonluğu bulunan rakibine karşı 34-13 galip gelen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı. Meryem Çavdar, yarı finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Anna Poddubskaia ile TSİ 12.30'da mücadele edecek.
MAHMUT BOZTEKE BRONZ İÇİN REPESAJ MAÇINA ÇIKACAK
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando erkekler K44 61 kilo çeyrek finalinde kaybeden milli sporcu Mahmut Bozteke, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkacak.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğine sahip Mahmut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Daniil Sidorov ile karşılaştı.
Rakibine 26-21 yenilen milli sporcu, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı kazandı. Mahmut Bozteke, ilk repesaj maçında Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'ndan Parfait Hakizimana ile mücadele edecek.
YAĞMUR ŞENGÜL VE ZEHRA ÖZBEY TORUN ELENDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk kadınlar klasik yay açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun elendi. Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 turu müsabakasında Yağmur Şengül ile Zehra Özbey Torun birbiriyle karşılaştı.
İki milli sporcu arasındaki karşılaşmada Yağmur'u 6-4'lük skorla eleyen Zehra Özbey Torun, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda ise İtalyan Elisabetta Mijno'ya 6-0 kaybeden Zehra, oyunlara veda etti.
HAMİDE DOĞANGÜN DOĞRUDAN FİNALDE, ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ ELEMELERİ GEÇEMEDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün finale çıktı. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, 400 metre T53 elemelerinin ikinci serisinde koştu.
Hamide, 56.68 saniyeyle serisinde ve genel sıralamada üçüncü olarak doğrudan finale yükseldi. Kadınlar 400 metre T53 kategorisi final müsabakası, TSİ 13.30'da yapılacak.
Öte yandan kadınlar 400 metre T54 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Zübeyde Süpürgeci ise 59.39'luk derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 13'üncü olarak elendi.
EMİNE SEÇKİN İLK MAÇINI KAZANDI
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi B Grubu'nda Emine Seçkin, ilk maçını kazandı. Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Seçkin, Güney Koreli Lee Sun-ae ile karşılaştı.
Rakibini 12-21, 21-9 ve 21-16'lık setlerle 2-1 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı. Emine Seçkin, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 04.20'de Japon Yuma Yamazaki ile mücadele edecek.
ZEHRA BAĞLAR İLK MAÇINI KAYBETTİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar SU5 kategorisi A Grubu'nda Zehra Bağlar, ilk maçını kaybetti. Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan Bağlar, Hint sporcu Palak Kohli ile karşılaştı.
Rakibine 21-12 ve 21-18 yenilen milli sporcu, oyunlara mağlubiyetle başladı. Zehra Bağlar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.40'ta Japon Ayako Suzuki ile mücadele edecek.
HAKAN CİRA 6. OLDU
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 100 metre T13 kategorisi finalinde milli sporcu Hakan Cira 6. oldu. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, müsabakayı 50.05 saniyeyle 6. sırada tamamladı.
Yarışta Cezayirli Skander Djamil Athmani, 46.70'lik zamanıyla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Faslı Mohamed Amguoun, 47.70'lik süresiyle gümüş, Namibyalı Johannes Nambala ise 48.76'lık derecesiyle bronz madalya aldı.