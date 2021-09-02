Transfer dönemi ne zaman bitecek? 2021 Süper Lig’de yaz transfer sezonunun bitmesine kaç gün var, ne kadar kaldı?

Süper Lig'de haftalar ilerlerken yaz transfer döneminin de sonlarına geliniyor. Eylül ayı itibarı ile, transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararda, transfer sezonu tarihleri ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, 2021 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? İşte, transfer döneminin biteceği tarih
Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.
Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.