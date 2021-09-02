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Giriş Tarihi: 2.9.2021 14:37 Son Güncelleme: 2.9.2021 14:39

Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversiteye gidip kayıt olurken hangi belgeler ve evraklar gerekli?

Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversiteye gidip kayıt olurken hangi belgeler ve evraklar gerekli?

YKS tercih sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt heyecanı başlayacak. Adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihler aralığında e-Kayıt ve şahsen kayıt işlemlerini yapacak. Bu noktada, üniversiteye giderek kayıt olunurken gerekli olan belgeler ve evraklar da merak konusu oldu. Peki, üniversiteye şahsen kayıt için gerekli olan belgeler neler? Detaylar haberimizde yer alıyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların şahsen kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini yapacaklar. Bu noktada, şahsen kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar araştırılmaya başlandı. İşte, üniversiteye giderek kayıt olurken gerekli olan belgeler listesi

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

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Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversiteye gidip kayıt olurken hangi belgeler ve evraklar gerekli?
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