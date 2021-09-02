YKS ek tercihleri 2021 ne zaman yapılacak, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite ek ikinci tercih tarihleri belli oldu mu?

Son dakika haberi... YKS ek tercihler için geri sayım sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar, YKS ikinci tercihleri bekliyor. Bilindiği üzere, pandemi ve sınavın zorluğuna bağlı olarak ikinci yerleştirmelerde kullanılacak olan baraj puanı bu sene için düşürülmüştü. Adaylar, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. YKS ikinci tercih sürecinde üniversite boş kontenjanları ve taban puanları önem arz ediyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ikinci tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizde.
YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.
% 32 BARAJI GEÇEMEDİ
2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.