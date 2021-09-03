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Giriş Tarihi: 3.9.2021

16 yıldır herkesi korkutuyor! Bu kez gerçekle yüzleşecek

YUNUS EMRE SEL
16 yıldır herkesi korkutuyor! Bu kez gerçekle yüzleşecek

“Türk hakemliği için cumartesi günü (yarın) yeni bir güneş doğacak. 16 yıldır korkutarak karşısına aday çıkartmayan Abdurrahman Arıcı bu kez gerçeklerle yüzleşecek.”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) yarın yeni başkanını seçecek. 16 yıldır derneği yöneten Abdurrahman Arıcı'nın karşısına aday olarak eski hakemlerden Hamza Mısır çıktı. Arıcı'nın görevde bulunduğu süre boyunca iller arasında ayrım yaptığını, Süper Lig hakemleriyle iletişimin koptuğunu, Temsilciler Kurulu'nda da görev yaptığı için gereği kadar dernekle ilgilenmediğini belirten Mısır, SABAH SPOR'a özel açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar:

CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI KULLANARAK TEHDİT EDİYOR
"Biz, hakem camiasına hizmet etmiş insanları ayrıştırmaya değil birleştirmeye geleceğiz. Gönül bağı kuracağız. El ele, omuz omuza verip camiamızı güçlendirmek için çaba harcayacağız. Amatör kümelerde hakemler 50 TL'ye maç yönetiyor ve mevcut irade, hakem ücretlerinin artmasına engel oluyor. Ama kendisi TFF Temsilciler Kurulu'ndan maaş alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak hakemleri tehdit ediyor. 'Serdar Tatlı'yı görevden alıp yerine ben geçeceğim' diyerek hakemlere gözdağı veriyor. Şehirdeki valileri, belediye başkanlarını Cumhurbaşkanımızın ismini kullanarak arıyor, oradan telefon açtırdığını iddia ediyor."

TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN YENİ BİR GÜNEŞ DOĞACAK
"Hakemler sahada da sandıkta da cesur karar vereceklerdir. Türk hakemliği için cumartesi günü (yarın) yeni bir güneş doğacak. 16 yıldır korkutarak karşısına aday çıkartmayan Abdurrahman Arıcı, bu kez gerçeklerle yüzleşecek. Bize oy vermeyenlere daha önce yapıldığı gibi kin tutup onları terörist gibi göstererek hakemliğini veya gözlemciliğini bitirmeye çalışmayacağız. Peygamber Efendimizin söylediği gibi 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.'

NEYİ PAYLAŞAMIYORUZ!
"Kulüplerin değil, hakemlerin sözcüsü olacağız. Hepimiz bu camiaya hizmet etmişiz. Namus davamız yok, alacak verecek, birbirimizi dolandırmışlığımız yok. Neyi paylaşamıyoruz? Tek ses olmamız lazım ki, futbol camiasında güç olalım. İnsanların iki dudağının arasında olmayayım."

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16 yıldır herkesi korkutuyor! Bu kez gerçekle yüzleşecek
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