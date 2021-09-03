2021 öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları!

2021 yılının ilk sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenin ardından, sonraki atama sürecine hazırlanan öğretmen adayları "2021 öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı ve hangi branşa kaç öğretmen atandı?" sorularına yanıt arıyor. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşti. Canlı yayın ile açıklanan atama sonuçlarına göre adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.