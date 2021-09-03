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Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:47 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:47

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte, 3 Eylül gram altın ve çeyrek altın fiyatları son dakika haberi

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte, 3 Eylül gram altın ve çeyrek altın fiyatları son dakika haberi

Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Uzun bir süredir dalgalanma içerisinde altın fiyatları, bugün de aynı ivmesini devam ettiriyor. Bu noktada, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 3 Eylül 2021 bugün...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Canlı altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde yakından izleniyor. Eylül ayına gelmemiz ve düğün ile nikahlardaki azalmaya paralel olarak çeyrek altın ve gram altına olan ilgi de biraz kesildi. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen büyük değer görüyor. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor.

3 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.174,00
  • Satış: 3.233,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.197,00
  • Satış: 3.245,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 483,14
  • Satış: 483,23

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 785,00
  • Satış: 797,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.570,00
  • Satış: 1.595,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 435,82
  • Satış: 456,67

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.085,52
  • Satış: 3.146,36

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte, 3 Eylül gram altın ve çeyrek altın fiyatları son dakika haberi
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