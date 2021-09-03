Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı! AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!
Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:08 Son Güncelleme: 3.9.2021 09:09

AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı! AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!

AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı! AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!

AÖF yaz okulu sınavı için sayılı günler kala Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınava ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. AÖF sınavı online mı olacak ve hangi gün yapılacak soruları gündeme geliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının son sınavı olan AÖF yaz okulu sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. İşte AÖF yaz okulu giriş belgesi alma ekranı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) geçtiğimiz aylarda üniversitelerin bu yıl yüz yüze eğitimle faaliyete geçeceğini, AÖF yaz okulu sınavlarının da yüz yüze uygulanacağını duyurmuştu böylece AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak yüz yüze mi sorusu da yanıt buldu. Bu duyuruyla birlikte AÖF yaz okulu sınav tarihi de ilan edildi. AÖF yaz okulu hangi gün yapılacak, bu hafta mı? İşte sınav tarihi ve yaz okulu giriş belgesi.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, BU HAFTA MI?

AÖF yaz okulu sınavı kayıtları 5-9 Temmuz tarihlerinde alındı. Yaz Okulu sınavı 4 Eylül'de gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

4 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan sınav, önceden belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapılacak. Sınav merkezlerinde, Koronavirüsle mücadele kapsamında gereken tüm önlemler alınacak. Adayların sınav süresince maskeli ve sosyal mesafeye uygun bulunması sağlanacak.

AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yaz okulu sınavına giriş için gerekli olan belgeye aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den gönderilen 9 isimde dikkat çeken ayrıntı! Vitor Pereira tek tek biletlerini kesti…
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Kahreden haber geldi...
Dün gece Danilo Şef neden ayrıldı ve programdan niçin gitti? Danilo Şef neden yok, MasterChef'ten ayrıldı mı?
ABD'de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor
Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
Instagram çöktü! Instagram mobil uygulaması çöktü mü, sorun mu var ve akış yenilenemedi hatası çözümü nedir?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? 'Vitor Pereira ile Mesut arasında...'
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası konuştu: Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı! AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu giriş belgesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA